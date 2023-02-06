На февральских праздниках из Казани запустят дополнительные поезда в Москву и Санкт-Петербург

Из Казани назначили 7 поездов до Москвы и 2 до Санкт-Петербурга. Фото: Рината СТРЕБКОВА

У жителей Казани в феврале появится дополнительная возможность добраться до Москвы и Санкт-Петербурга. Так, в период с 21 по 27 февраля 2023 года три крупных российских города соединят 9 дополнительных поездов.

Так, между Казанью и Москвой назначено 7 дополнительных поездов. Также два поезда свяжут столицу Татарстана с Санкт-Петербургом.

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