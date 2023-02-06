Казань
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 февраля 2023 17:27

На февральских праздниках из Казани запустят дополнительные поезда в Москву и Санкт-Петербург

Всего будут курсировать 9 дополнительных составов
Рината СТРЕБКОВА
Из Казани назначили 7 поездов до Москвы и 2 до Санкт-Петербурга.

Из Казани назначили 7 поездов до Москвы и 2 до Санкт-Петербурга.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

У жителей Казани в феврале появится дополнительная возможность добраться до Москвы и Санкт-Петербурга. Так, в период с 21 по 27 февраля 2023 года три крупных российских города соединят 9 дополнительных поездов.

Так, между Казанью и Москвой назначено 7 дополнительных поездов. Также два поезда свяжут столицу Татарстана с Санкт-Петербургом.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram