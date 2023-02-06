Цезарь Навас покинул пост главы селекционного отдела казанского "Рубина"

Навас выступал за "Рубин" 8,5 лет и провел больше 250 матчей. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

В казанском "Рубине" произошли очередные кадровые перемены. Так, команду покинули Цезарь Навас и Рубен Пулидо, работавшие в селекционном отделе клуба из столицы Татарстана. Трудовые соглашения расторгнуты по обоюдному согласию сторон, сообщили в пресс-службе "Рубина".

Отметим, что Навас - настоящая легенда казанского клуба. Он выступал в "Рубине" с 2009 года, за восемь с половиной сезонов он провел 255 матчей, забил 4 мяча. В Качестве игрока команды он выиграл чемпионат России, Кубок и дважды Суперкубок страны. С апреля 2019 года возглавлял селекционный отдел «Рубина».

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