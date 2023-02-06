Еще 82 жителя Татарстана заболели коронавирусом

Всего на данный момент подтверждено 195 698 случаев заражения Covid-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 82 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики. По данным ведомства, все заболевшие находятся под медицинским наблюдением.

Всего с момента начала распространения коронавируса в России и по данным на 6 февраля 2023 года в Татарстане зарегистрировано и подтверждено 195 698 случаев заражения Covid-19.

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