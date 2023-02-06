Жительница Казани взяла в кредит более миллиона рублей и перевела деньги мошенникам

Женщина поздно поняла, что наткнулась на афериста. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Еще одна жительница Казани попалась на уловки мошенников и лишилась крупной суммы. На сей раз от схем аферистов пострадала 54-летняя женщина. Она перевела мошенникам 1," миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Жительница Казани рассказала, что ей на телефон позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банка и сообщил, что на ее имя оформили кредит на 1 миллион рублей. Аферист убедил потерпевшую оформить в банке займ на сумму 1,2 миллиона рублей и закрыть «долг».

Женщина согласилась и первела злоумышленникам нужную сумму. Аферист пообещал перезвонить после выходных, но вскоре женщина поняла, что стала жертвой обмана и написала заявление в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Пока вычислить и задержать злоумышленников не удалось.

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