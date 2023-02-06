В Татарстане следователи проверяют информацию о врачах, по вине которых ребенок получил заражение крови

Ребенок в больнице, врачи борются за его жизнь. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Татарстанские следователи проверяют информацию, опубликованную в соцсетях. Там сообщалось, что ребенок получил заражение крови из-за действий врачей в одной из больниц города Казани. При этом отец ребенка обвиняет в случившемся медиков, сообщает пресс-служба следственного комитета РТ.

Отмечается, что в настоящий момент ребенок проходит лечение в московской больнице, где врачи борются за его здоровье.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю татарстанского следкома представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

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