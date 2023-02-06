В Набережных Челнах рассказали, почему не обрабатывают дороги реагентами

В городе снизили и число спецтехники. Сейчас на смену выходят до 110 единиц спецтехники. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Директор МУП «ПАД» Марат Анисимов рассказал об уборке дорог в Набережных Челнах. По его словам, реагенты на автомобильных дорогах в настоящее время не используются.Солью обрабатывают только пешеходные дороги и тротуары.

По словам Анисимова, сейчас в городе установилась сухая погода. Как следствие, асфальт сухой и пригоден для проезда транспорта. Кроме того, в городе снизили и число спецтехники. Сейчас на смену выходят до 110 единиц спецтехники.

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