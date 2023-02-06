В Казани рекламщикам предоставили отсрочку платежей почти на 91 миллион рублей

Данная отсрочка была предоставлена для поддержки рекламных компаний в момент кризиса. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Казани сумма отсроченных платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 2022 год составила почти 91 миллион рублей.

Данная отсрочка была предоставлена для поддержки рекламных компаний в момент кризиса, возникшего из-за снижения заполняемости конструкций. Данное решение позволило компаниям выжить и вернуться к нормальной работе, сообщил на еженедельном совещании в мэрии начальник городского управления наружной рекламы и информации Аскар Багаутдинов.

Кроме того, по его словам, ранее перенесенные платежи в рамках поддержки отрасли в период пандемии были полностью погашены. В связи с этим в 2022 году в бюджет Казани поступило около 325 миллионов рублей.

Напомним, в Казани из рекламного поля исчезнут брандмауэры - это огромный информационный щит, который крепится стене здания без окон. В столице Татарстана их количество уже сократилось до четырех.

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