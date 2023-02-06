Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о планах отремонтировать в 2023 году 17 школ

По словам Метшина, в детсадах и школах обновят крышу, коммуникации, кровлю, трубы и окна. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани в 2023 году планируют провести капитальный ремонт в 17 школах и четырех детских садах. Там обновят крышу, коммуникации, кровлю, трубы и окна, рассказал 6 февраля на еженедельном совещании в Исполкоме города его мэр Ильсур Метшин.

Также он отметил, что развитие инфраструктуры детских и социальных учреждений и поддержание их в нормативном состоянии является одной из приоритетных задач столицы Татарстана.

Напомним, в 2022 году в Казани отремонтировали 71 социально-культурное учреждение, из которых 51 – учреждения образования. В общей сложности на эти цели потратили 2,9 миллиарда рублей.

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