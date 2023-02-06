Гидрометцентр Татарстана предупредил о морозе до -27 градусов

Морозу будет предшествовать изморозь. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

Если во вторник, 7 февраля, погода в республике не изменится, за исключением образования изморози из-за тумана, то уже в среду, 8 февраля, ожидается мороз без существенных осадков. Температура воздуха ночью и утром при прояснениях понизится до -22 градусов, а местами и до -27, предупредили в Гидрометцентре Татарстана.

- Погода будет формироваться под влиянием антициклонального поля. Днем столбики термометров будут показывать от -8 до -13 градусов, - отметили в управлении.

Также, по его прогнозу, в четверг, 9 февраля, Татарстан окажется в зоне атмосферного фронта северного циклона. Ночью и утром выпадет снег, ночью будет от -9 до -14 градусов (в южных районах республики до -18), днем – от -3 до -8 градусов.

10 и 11 февраля, предварительно, республика окажется на гребне антициклона. В связи с этим выпадение осадков маловероятно. Температурный фонд при этом особо не изменится. Зато на протяжении всего указанного периода в республике будет наблюдаться повышенное атмосферное давление. Пик придется, на среду, 8 февраля, - в Казани до 770 мм ртутного столба.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram