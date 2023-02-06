В Набережных Челнах в отделении Центра материальной помощи горел архив

По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В этот понедельник, 6 февраля, в 14.50 в экстренные службы поступила информация о том, что в Набережных Челнах произошло возгорание в кабинете отделения Республиканского центра материальной помощи (бульвар Солнечный,6).

- Пожарные подразделения выехали на тушение по третьему номеру сложности, - сообщили в МЧС Татарстана.

В здании, которое пристроено к многоквартирному дому, горела бумага в архиве. Пожарные быстро потушили огонь, который распространился на площади 20 квадратных метров.

- Из зоны задымления при помощи автолестниц и коленчатых подъемников спасены 29 человек. 35 человек эвакуировались самостоятельно, - рассказали в МЧС Татарстана.

В итоге семь человек с предварительным диагнозом: отравление продуктами горения, были отправлены для осмотра в БСМП. Причина возникновения пожара устанавливается.

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