11 февраля в Казани состоится массовая гонка "Лыжня России - 2023"

В каждом районе города организуют площадки для лыжных стартов. Фото: Роман ЗЛОБИН

В субботу, 11 февраля, в Казани состоится 41-я всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России". Принять в ней участие смогут все желающие.

Данное мероприятие на протяжении десятилетий объединяет поклонников одного из самых популярных видов спорта. В каждом районе города организуют площадки для лыжных стартов, сообщил на совещании в мэории председатель комитета физической культуры и спорта Исполкома города Линар Гарипов. Т

По его словам, в столице Татарстана любители зимнего вида спорта смогут встать на лыжи в Горкинско-Ометьевском лесу, в пойме Казанки по улице Гаврилова, в поселке Нагорный и на стадионе "Локомотив" в поселке Юдино.

Кроме того, для профессиональных спортсменов заработает площадка в лыжно-биатлонном комплексе в поселке Мирный, а для юных казанцев организуют забег на территориях школ. Также на всех площадках запланирована концертная программа с выступлением коллективов и розыгрышем призов.

Отметим, с 6 по 10 февраля для участников в пресс-центре Центрального стадиона организуют выдачу стартовых комплектов. Для регистрации в гонке необходимо предъявить в мандатную комиссию документ, удостоверяющий личность.

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