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НовостиОбщество6 февраля 2023 11:28

Движение по улице Короленко в Казани ограничили до 26 февраля

Это связано с работами по строительству сетей водоотведения
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Речь идет о проезжей части в районе дома №42.

Речь идет о проезжей части в районе дома №42.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Казани временно ограничили движение по улице Короленко. Речь идет о проезжей части в районе дома №42.

Так, вплоть до 26 февраля там будет идти строительство сетей водоотведения, сообщает Комитет внешнего благоустройства города. Автомобилистам советуют заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда участка.

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