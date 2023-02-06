Движение по улице Короленко в Казани ограничили до 26 февраля

Речь идет о проезжей части в районе дома №42. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Казани временно ограничили движение по улице Короленко. Речь идет о проезжей части в районе дома №42.

Так, вплоть до 26 февраля там будет идти строительство сетей водоотведения, сообщает Комитет внешнего благоустройства города. Автомобилистам советуют заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда участка.

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