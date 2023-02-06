В Казани действуют 1,2 тысячи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Фото: Антон ПИКУС

В Казани из рекламного поля исчезнут брандмауэры - это огромный информационный щит, который крепится стене здания без окон. В столице Татарстана их количество уже сократилось до четырех. Так, за последние пять лет не было подано ни одного заявления на их установку, на еженедельном совещании в мэрии сообщил начальник городского управления наружной рекламы и информации Аскар Багаутдинов.

По его словам, по мере истечения сроков разрешений по размещению в Казани брандмауэров они должны исчезнуть.

Аскар Багаутдинов также отметил, что в городе сейчас действуют 1,2 тысячи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. В данное время особой популярностью пользуются еврощит, рекламная панель на здании и рекламный навес.

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