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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 10:01

В Бугульме угарным газом отравилась девочка и один подросток

Всех их увезли в больницу
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Несовершеннолетних с таким диагнозом госпитализировали вечером 5 февраля.

Несовершеннолетних с таким диагнозом госпитализировали вечером 5 февраля.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 5 февраля в Бугульме произошло отравление угарным газом. Именно с таким диагнозом в местную больницу были доставлены 10-летняя девочка и 16-летний юноша, сообщает прокуратура Татарстана. Сотрудники ведомства начали проверку по факту произошедшего отравления несовершеннолетних.

- Вместе со специалистами будет установлена причина случившегося, а также обстоятельства, которые привели к этому, - отметили в прокуратуре Татарстана.

Кроме того, в ходе проверке будет дана оценка соблюдению законодательства об обеспечении безопасности при использовании и эксплуатации внутридомового газового оборудования.

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