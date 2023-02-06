В Бугульме угарным газом отравилась девочка и один подросток

Несовершеннолетних с таким диагнозом госпитализировали вечером 5 февраля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 5 февраля в Бугульме произошло отравление угарным газом. Именно с таким диагнозом в местную больницу были доставлены 10-летняя девочка и 16-летний юноша, сообщает прокуратура Татарстана. Сотрудники ведомства начали проверку по факту произошедшего отравления несовершеннолетних.

- Вместе со специалистами будет установлена причина случившегося, а также обстоятельства, которые привели к этому, - отметили в прокуратуре Татарстана.

Кроме того, в ходе проверке будет дана оценка соблюдению законодательства об обеспечении безопасности при использовании и эксплуатации внутридомового газового оборудования.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram