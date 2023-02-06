Марсель Миннуллин станет новым и.о. министра здравоохранения Татарстана

Марсель Миннулин закончил КГМУ в 1991 году. Фото: rkbrt.ru

Исполняющим обязанности министра здравоохранения Татарстана станет Марсель Миннуллин. В данное время он занимает должность первого заместителя главного врача по медицинской части Республиканской клинической больницы. Решение о его назначении было принято во время заседания в аппарате раиса республики.

Марсель Миннулин закончил КГМУ в 1991 году. После около 20 лет работал врачом-хирургом в различных медицинских учреждениях. А в 2020 году стал первым заместителем главного врача РКБ по медицинской части. Благодаря его умелому и четкому руководству коллектив больницы победил в конкурсе "Врач года" в номинации "Уникальный случай".

Напомним, на 54-ом году жизни не стало министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова. По предварительной информации, причиной смерти могла послужить остановка сердца. После его кончины автоматически встал вопрос о назначении нового главы ведомства.

Так, по данным собственных источников "КП-Казань" близких к ситуации, в самом министерстве на эту должность прочили трех кандидатов: Владимир Жаворонков, заместитель министра здравоохранения Татарстана и начальник управления здравоохранения Казани; Альмир Абашев, первый заместитель главы Минздрава республики; Рафаэль Шавалиев, главный врач РКБ .

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