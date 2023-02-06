Мэр Нижнекамска прокомментировал ситуацию с парковками после критики Марата Хуснуллина

Градоначальник Рамиль Муллин ответил, что парковки в городе будут строиться и развиваться. Фото: e-nkama.ru

Вице-премьер России Марат Хуснулин во время итоговой коллегии Минтранса Татарстана раскритиковал организацию придомовых автомобильных парковок в Нижнекамске. В городе при строительстве жилья действует коэффициент 0,8 парковочных мест на квартиру, когда требуются коэффициенты 1,2 и 1,4. По мнению Хуснуллина, с таким подходом избавиться от пробок в Нижнекамске не удастся.

В итог градоначальник Рамиль Муллин ответил, что парковки в городе будут строиться и развиваться. По его словам, в Нижнекамске постараются сделать так, чтобы каждая существующая машина нашла свое место без ущерба для самого двора, жителей и дорог. Работа уже началась, сейчас проводится анализ микрорайонов города, заявил мэр Рамиль Муллин 6 февраля на еженедельном совещании в местном Исполкоме.

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