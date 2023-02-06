Военком Татарстана Сергей Погодин сообщил о наборе курсантов в военные училища

Для поступления в военное училище необходимо набрать достаточный балл по результатам ЕГЭ. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане идет набор курсантов в военные училища. Ежегодно заявление на поступление в военные училища Минобороны России подают более тысячи жителей республики. При это кандидатами могут стать не только юноши, но и девушки. Для этого необходимо набрать достаточный балл по результатам ЕГЭ. Также кандидату нужно предоставить военному комиссариату по месту жительству необходимый комплект документов, сообщил военком Татарстана, генерал-майор Сергей Погодин.

По его словам, во время конкурсного отбора кандидатам нужно будет еще сдать нормативы по физической подготовке. Это подтягивание на перекладине для юношей, а для девушек - наклоны туловища вперед, бег на 100 метров и плавание на 100 метров. Кстати, тем, кто прошел школу Юнармии при поступлении добавят по пять баллов.

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