Несколько комплексов в Набережных Челнах ночью остались без электричества

Электричество отключили в 17-ом, 18-ом, 20-ом и 30-ом комплексах города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на 6 февраля несколько микрорайонов в Набережных Челнах остались без света. Электричество отключили в 17-ом, 18-ом, 20-ом и 30-ом комплексах города. Свет погас как в домах, так и на улице.

По предварительной информации подача электроэнергии была восстановлена через несколько часов, сообщает chelny-biz.ru. Напомним, почти ровно год назад из-за аварии на местной подстанции половина Набережных Челнов резко осталась без света. На улицах встали трамваи, в квартирах стали остывать батареи.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram