Жителей Набережных Челнов просят не кормить бездомных собак на территории школ и детсадов

За 2022 год на территории Набережных Челнов было отловлено и помещено в приют 1,5 тысячи безнадзорное животное. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Набережных Челнах местных жителей просят не кормить бездомных собак на территории школ, детских садов, институтов, а также общественных пространств. Это связано с тем, что такие животные являются переносчиками серьезных заболеваний, заявил 6 февраля на аппаратном совещании в мэрии первый заместитель руководителя Исполкома города Илья Зуев.

По его словам, за 2022 год на территории Набережных Челнов было отловлено и помещено в приют 1,5 тысячи безнадзорных животных. Из них 1,1 тысячи - прошли стерилизацию и были отпущены в прежние места обитания, а 334 - обрели новых хозяев.

Кроме того, за январь 2023 года поступила 31 заявка по отлову бездомных собак. Зуев отметил, что данные заявки отрабатываются в течение часа.

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