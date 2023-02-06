Уткульбаев не рассчитывает на Муллина: «Рубин» предлагал форварда сразу трем клубам Первой лиги

Не исключено, что в итоге футболист будет искать себе новый клуб сам, на правах свободного агента. Фото: rubin-kazan.ru

Еще в начале января «КП-Казань» сообщала о том, что новые руководство и тренерский штаб «Рубина» крайне недовольны выступлением 29-летнего нападающего Камиля Муллина. С того момента ситуация не изменилась. Мало того, Муллина пытались отдать в клубы Первой лиги три раза.

Так, казанцы хотели перевести игрока в «Акрон» и «Нефтехимик», на что оттуда последовал отказ. Последнее предложение казанцы сделали «Ротору», бывшему клубу Муллина. Волгоградцы до сих пор не ответили на оффер «Рубина», сообщил собственный источник «КП-Казань» близкий к ситуации в клубе. В итоге не исключено, что «Рубин» просто расторгнет контракт с футболистом, и он перейдет в один из клубов на правах свободного агента.

Также, по словам источника «КП-Казань», с большой долей вероятности команду в феврале должны покинуть Александр Саплинов и Валерий Чуперка.

Напомним, после 20 туров «Рубин» с 37 баллами занимает третье место в Первой лиге.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram