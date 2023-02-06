Глава Татарстана Рустам Минниханов назначил заместителя полпреда республики в России

Соответствующее распоряжение Рустам Минниханов подписал 4 февраля. Фото: пресс-служба главы Татарстана

Новым заместителем полномочного представителя Татарстана в России назначен Фаннур Гарифуллин. Он будет координировать международные и экономические связи регионального ведомства. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Рустам Минниханов.

Полпредство Татарстана в России возглавляет вице-премьер республики Равиль Ахметшин. До этого у него было лишь два заместителя: первый заместитель Ильдар Мухамедьяров и заместитель по взаимодействию с органами государственной власти в сфере культуры, науки, образования Эмиль Файзуллин.

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