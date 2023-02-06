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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 7:17

Сняла голую сестру на видео и отправила бывшему мужу: жительницу Чувашии обвиняют в распространении частного видео

Жительницу Чувашии будут судить за распространение видео с голой сестрой у бани
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.

Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Канашская межрайонная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 32-летней жительницы Канаша, которая нарушила неприкосновенность частной жизни.

По предварительным данным, июльским вечером обвиняемая находилась в огороде одного из домов, перед входом в баню. С помощью мобильного телефона она тайком сняла на видео свою сестру, которая на тот момент была голой, сообщает пресс-служба Прокуратуры Чувашии.

После чего женщина отправила видеозапись своему бывшему мужу, тем самым незаконно распространив сведения о частной жизни сестры. Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.

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