Сняла голую сестру на видео и отправила бывшему мужу: жительницу Чувашии обвиняют в распространении частного видео

Уголовное дело передано на рассмотрение в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Канашская межрайонная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 32-летней жительницы Канаша, которая нарушила неприкосновенность частной жизни.

По предварительным данным, июльским вечером обвиняемая находилась в огороде одного из домов, перед входом в баню. С помощью мобильного телефона она тайком сняла на видео свою сестру, которая на тот момент была голой, сообщает пресс-служба Прокуратуры Чувашии.

После чего женщина отправила видеозапись своему бывшему мужу, тем самым незаконно распространив сведения о частной жизни сестры. Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram