Президент Татарстана Рустам Минниханов официально стал главой-раисом

Изначально предполагалось, что только следующего руководителя региона будут именовать главой-раисом. Фото: пресс-служба главы-раиса Татарстана

С понедельника, 6 февраля, в республике вступил в силу закон «О внесении изменений в Конституцию Татарстана». С этого момента должность руководителя региона Рустама Минниханова официально называется глава-раис Татарстана.

Информация обновилась и на сайте Минниханова. Переименована также администрация президента Татарстана в администрацию раиса.

Напомним, решение о переименовании было принято из-за несоответствия Конституции республики федеральному законодательству, по которому в России может быть только один президент. Изначально предполагалось, что только следующего руководителя региона будут именовать главой-раисом, однако - это было сделано досрочно.

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