Минздрав Татарстана сообщил о готовности республики к приходу нового штамма коронавируса "Кракен"

"Кракен" более заразен, чем "Омикрон". Фото: Олег УКЛАДОВ

В Татарстане готовы к приходу нового штамма коронавирусной инфекции "Кракен". Так, у медицинских учреждений имеется все необходимое для борьбы с этим подвидом инфекции. Также в республике действуют ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ, которых достаточно и для профилактики коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

В свою очередь в Роспотребнадзоре республики отметили, что иммунная защита к коронавирусу есть почти у каждого человека, кто проходил вакцинацию. В связи с этим необходимо продолжать соблюдать меры личной санитарной безопасности.

Отметим, "Кракен" более заразен, чем "Омикрон". Этот штамм может быстро распространяться и вызвать подъем заболеваемости. К симптомам относятся температура от 38 градусов, насморк, затрудненное дыхание, боль в горле, мышцах и суставах, кашель, слабость, а также головная боль. В группу риска входят дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

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