В Казани в инфекционной больнице произошла разгерметизация запорного крана кислородных труб

По данным МЧС Татарстана, взрыва и возгорания не было. Фото: МЧС Татарстана

В Казани вечером в воскресенье, 5 февраля, поступило сообщение о запахе газа в приемном отделении Республиканской клинической инфекционной больницы. На место выехали экстренные службы.

Как сообщает пресс-служба МЧС Татарстана, при опрессовке кислородных труб произошла разгерметизация запорного крана. Взрыва и возгорания не было. Также в результате ЧП никто не пострадал.

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