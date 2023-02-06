На строительство первого участка второй линии метро в Казани выделили еще 926,7 миллиона рублей

Заявки на участие в тендере принимаются до 13 февраля. Фото: Даниил ОПАРИН

В Казани на строительство первого участка второй линии метро выделили еще 926,7 миллиона рублей. Средства были направлены из бюджета республики. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документу, от подрядчика требуется выполнение работ по сооружению перегонных тоннелей, откатных путей, обслуживанию процессов, а также горноспасательное обслуживание опасных производственных объектов.

Отметим, заявки на участие в тендере принимаются до 13 февраля. Подрядчик должен выполнить работы на данном объекте до 30 ноября 2023 года.

Напомним, ранее на строительство второй линии метро в Казани выделяли 800 миллионов рублей. Эти деньги были направлены и на разработку грунта на месте будущей станции "100-летие ТАССР".

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