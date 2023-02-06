Казанский "Ак Барс" обыграл "Куньлунь" со счетом 5:1

"Ак Барс" с 77 баллами занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Фото: ak-bars.ru

5 февраля, в Мытищах встретились хоккейные клубы "Ак Барс" и "Куньлунь". Игра между ними состоялась в рамках регулярного чемпионата КХЛ и закончилась со счетом 5:1 в пользу казанской команды.

- Ребята хорошо сыграли, с хорошим настроением. Были опасения, что после неудачной игры в Петербурге ребята переживали, расстроились, но они сумели подготовиться и достойно сыграли, - отметил главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов.

Отметим, "Ак Барс" с 77 баллами занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. А "Куньлунь" с 45 баллами расположился на десятой строчке в турнирной таблице Запада.

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