В Набережных Челнах частный дом подают за 55 миллионов рублей

За эти деньги, помимо дома, прилагается банный комплекс. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На сайте бесплатных объявлений появилось предложение о продаже частного дома в Набережных Челнах за огромную сумму. За двухэтажное строение на 373,3 квадратных метров на 10 сотках в жилом комплексе «Яр Чаллы» просят ни много ни мало 55 миллионов рублей.

В объявлении говорится о том, что проект дома современный, а дизайн внутри авторский. Вот только весь проект готов только на 99%. Кроме дома за такие деньги прилагается терраса, на которую можно выйти прямо из гостиной, а также банный комплекс. Все это охраняется и оборудовано системой видеонаблюдения.

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