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НовостиОбщество5 февраля 2023 13:01

В Набережных Челнах частный дом подают за 55 миллионов рублей

Продавец просит такую огромную суму даже несмотря на то, что проект еще не полностью готов
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
За эти деньги, помимо дома, прилагается банный комплекс.

За эти деньги, помимо дома, прилагается банный комплекс.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На сайте бесплатных объявлений появилось предложение о продаже частного дома в Набережных Челнах за огромную сумму. За двухэтажное строение на 373,3 квадратных метров на 10 сотках в жилом комплексе «Яр Чаллы» просят ни много ни мало 55 миллионов рублей.

В объявлении говорится о том, что проект дома современный, а дизайн внутри авторский. Вот только весь проект готов только на 99%. Кроме дома за такие деньги прилагается терраса, на которую можно выйти прямо из гостиной, а также банный комплекс. Все это охраняется и оборудовано системой видеонаблюдения.

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