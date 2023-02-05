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НовостиОбщество5 февраля 2023 12:10

На первые в 2023 году сельхозярмарки в Набережные Члены завезли 108 тонн продуктов

Торговля шла на трех официальных площадках
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Горожане могли на них купить мясо, яйца, сыры, сливочное масло и разливное молоко. Фото: nabchelny.ru

Горожане могли на них купить мясо, яйца, сыры, сливочное масло и разливное молоко. Фото: nabchelny.ru

4 февраля в Набережных Челнах прошли первые в 2023 году сельхозярмарки. Торговля шла на трех площадках: около стадиона «Строитель», на территории Ипподрома и в агропромышленном парке «Южный».

Горожане могли на них купить мясо, яйца, сыры, сливочное масло, разливное молоко и продукты из него. Всего на первые в этом году сельхозярмаркаи в Небрежные Челны было завезено свыше 108 тонн продуктов стоимостью более 16 миллионов рублей. Все это было поставлено производителями из 14 районов Татарстана, сообщили в администрации города.

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