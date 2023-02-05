«Рубин» в Турции обыграл «Уфу» со счетом 2:0

По словам главного тренера казанцев, эту победу пришлось буквально выцарапывать. Фото: rubin-kazan.ru

В это воскресенье, 5 февраля на сборах в Турции ФК «Рубин» сыграл товарищеский матч с «Уфой». Игра закончилась со счетом 2:0, в пользу казанской команды. Оба гола, один с пенальти, в ворота соперника отправил Виталий Лисакович. Этой победой «Рубин» завершил свои вторые сборы.

- Последняя игра второго сбора и наверно свежести не хватает. Может быть, поэтому было достаточно большое количество невынужденных ошибок, которые усложняли потом нам игру, потому что соперник был нацелен на доставку мяча в штрафную площадку. Их козырь – стандартные положения, угловые. Опасность в основном исходила оттуда. Это наше татаро-башкирское дерби. Всегда они проходят эмоционально, где-то были жесткие стыки. Пришлось выцарапывать эту победу, характер проявить. В целом есть удовлетворение от проведенных сборов, - прокомментировал матч главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев.

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