Администрация Кировского и Московского районов Казани победила в конкурсе на лучшую новогоднюю елку

В этих районах работали 12 праздничных площадок. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Новогодние праздники давно позади, но их итоги подводятся до сих пор. Так, были объявлены победители республиканского конкурса на лучшее оформление.

Первое место в номинации «Лучшее оформление центральной новогодней елки и проведение новогодних мероприятий» заняла администрация Кировского и Московского районов Казани. Первому зам главы Ильсуру Хисматуллину соответствующий диплом в торжественной обстановке лично вручил глава Татарстана Рустам Минниханов.

В Кировском и Московском районах в новогодние праздники работали 12 елочных городков. В том числе праздничная площадка была открыта в новом парке ЖК «Салават Купере», там впервые установили елку.

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