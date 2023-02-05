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НовостиЗдоровье5 февраля 2023 9:24

За минувшие сутки в Татарстане выявили 85 новых случаев коронавируса

Смертей от инфекции в республике зафиксировано не было
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Всего на территории Татарстана инфекция была выявлена у 195 616 человек.

Всего на территории Татарстана инфекция была выявлена у 195 616 человек.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане за прошедшие отчетные сутки врачи диагностировали коронавирус еще у 85 человек. 23 пациентам понадобилась госпитализация, гласят данные федерльного оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Также по его информации, за последние 24 часа от коронавируса в республике излечились 48 человек.

Всего на территории Татарстана инфекция была выявлена у 195 616 человек, из них на данный момент излечившимися считаются 192 307 ранее зараженных. Отметим, что за прошедшие сутки в республике не было зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса. Напомним, в Татарстане от него скончались 2 010 человек.

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