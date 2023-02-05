В Набережных Челнах третий день идет поиск пропавшего 13-летнего школьника

Ребенка ищут как полицейские, так и волонтеры. Фото: Олег ЗОЛОТО

13-летний учащийся школы №6 в Набережных Челнах Амир Загиров пропал 3 февраля. Он вышел из дома №18/70 поселка ЗЯБ в 15.00 и с тех пор о нем ничего неизвестно. Поиском мальчика сейчас занимаются как полиция, так и волонтеры.

Его приметы: рост 155 сантиметров, темные волосы, небольшой шрам над правым глазом и скол на переднем зубе. Школьник был одет в черную шапку, худи с капюшоном также черного цвета, черную куртку с белыми рисунками, спортивные брюки черного цвета, черные кроссовки с белой подошвой.

Фото: скриншот

Всех, кто видел мальчика или что-нибудь знает о его местонахождении. Просят также позвонить по телефону +7 927 412-69-99 или в полицию: 102, 112.

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