В Набережных Челнах на заводе «КАМАЗ» в двух департаментах назначили новых директоров

Речь идет о назначениях в департаментах по персоналу и продуктового менеджмента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Департамент развития персонала завода «КАМАЗ» получил нового директора в лице жительницы Набережных Челнов Ленизы Хурматуллины. До этого момента она занимала должность зам директора по персоналу. Свою работу на татарстанском автогиганте она начала в 2017 году,

В свою очередь новым директором департамента продуктового менеджмента стал уроженец Казани Сергей Серебряков. Ранее он работал на должности консультанта генерального директора по спецтехнике ТФК «КАМАЗ».

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