В Чувашии в 2023 году из аварийного жилья переселят 639 жителей

В Чувашии заключены и находятся на стадии исполнения контракты на приобретение 185 жилых помещений. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Чувашии в 2023 году из 264 жилых помещений аварийного фонда переселят 639 жителей. Об сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Павел Данилов.

По его словам, заключены и находятся на стадии исполнения контракты на приобретение 185 жилых помещений на сумму 364,1 миллиона рублей. Также для полного завершения программы необходимо заключить контракты еще по 79 помещениям. Речь идет о Шемуршинском округе и Шумерле. В связи с этим Данилов просит глав районов взять заключение контрактов под личный контроль.

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