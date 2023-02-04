В Чувашии трудоустроили 215 переселенцев из новых регионов России

Вынужденные переселенцы из новых регионов работают токарями, фрезеровщиками, слесарями, сварщиками, газорезчиками. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Чувашии трудоустроили 215 переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Из них 56 человек работают на Чебоксарском агрегатном заводе, выпускающем запчасти к различной технике. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Олег Николаев.

По его словам, вынужденные переселенцы из новых регионов работают токарями, фрезеровщиками, слесарями, сварщиками, газорезчиками, энергетиками, кладовщиками, контролерами ОТК, водителями, мастерами цехов и инженерами-программистами. Также для них предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, компенсация за арендуемое жилье и возможность обучения или повышения квалификации.

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