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НовостиОбщество4 февраля 2023 14:17

В Чувашии трудоустроили 215 переселенцев из новых регионов России

Из них 56 человек работают на Чебоксарском агрегатном заводе
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Вынужденные переселенцы из новых регионов работают токарями, фрезеровщиками, слесарями, сварщиками, газорезчиками.

Вынужденные переселенцы из новых регионов работают токарями, фрезеровщиками, слесарями, сварщиками, газорезчиками.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Чувашии трудоустроили 215 переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Из них 56 человек работают на Чебоксарском агрегатном заводе, выпускающем запчасти к различной технике. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Олег Николаев.

По его словам, вынужденные переселенцы из новых регионов работают токарями, фрезеровщиками, слесарями, сварщиками, газорезчиками, энергетиками, кладовщиками, контролерами ОТК, водителями, мастерами цехов и инженерами-программистами. Также для них предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, компенсация за арендуемое жилье и возможность обучения или повышения квалификации.

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