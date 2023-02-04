Минниханов наградил заместителя премьер-министра Татарстана Шайхразиева орденом "Дуслык"

Орден "Дуслык" - вторая по значимости государственная награда Татарстана. Фото:prav.tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов наградил заместителя премьер-министра республики Василя Шайхразиева орденом "Дуслык". Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы региона.

Согласно документу, награда присвоена за особый вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей, укрепление мира и межконфессионального согласия.

Напомним, руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов также был награжден орденом "Дуслык" за плодотворное сотрудничество и значительный вклад в развитие промышленного потенциала Татарстана. Данный орден является второй по значимости государственной наградой республики.

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