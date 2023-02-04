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НовостиОбщество4 февраля 2023 12:38

Жители Казани смогут поучаствовать в создании нового арт-объекта "Сарафан"

Для этого горожан просят принести ткани в хорошем состоянии
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Прием тканей будет осуществляться с 4 по 7 февраля.

Прием тканей будет осуществляться с 4 по 7 февраля.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Казани смогут поучаствовать в создании нового арт-объекта "Сарафан". Он появится к Масленице в парке имени Горького, сообщает Дирекция парков и скверов города.

Так, жители смогут принести старые ткани, постельное белье, платки, рубашки, вязаные носки и варежки. Условием сбора является чистота и хорошее состояние вещей. После все это будут использовать при создании деревянной конструкции, похожей на сарафан.

Отметим, данную идею реализуют совместно с апсайкл-художницой Элиной Касимовой и ее творческим проектом "Тартмада". Прием тканей будет осуществляться с 4 по 7 февраля в здании спортивной базы в Горкинско-Ометьевском лесу и в Администрации Вахитовского и Приволжского районов.

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