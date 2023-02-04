В Казани открыли мемориальную доску Герою СССР Гани Сафиуллину

Гани Сафиуллин родился 1 июля 1905 года. Фото: tatarstan.ru

В Казани 4 февраля открыли мемориальную доску Герою СССР Гани Сафиуллину. Табличка появилась на фасаде дома №4 по улице Адамюка, где жил генерал-лейтенант. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана.

По словам главы республики Рустама Минниханова, мемориальная доска Гани Сафиуллину является данью уважения и народной любви. Его подвиги навсегда останутся в памяти и в сердцах людей.

Отметим, Гани Сафиуллин родился 1 июля 1905 года в селе Старый Кишит Казанского уезда Казанской губернии. С 1941 года служил на фронтах Великой Отечественной войны. Был командиром 38-й стрелковой дивизии и 25-го гвардейского стрелкового корпуса. Умер Гани Сафиуллин 14 октября 1973 года.

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