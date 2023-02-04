В Татарстане число выданных разрешений на работу такси сократилось в три раза. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане за год число такси сократилось на 28%. Об этом на заседании коллегии Минтранса республики сообщил глава ведомства Фарит Ханифов.

По его словам, количество автомобилей такси уменьшилось с 5,9 тысячи до 3,9 тысячи единиц. А число выданных разрешений на работу такси сократилось в три раза - с 1,9 тысячи до 606 штук.

Кроме того, в 2022 году автотранспортная отрасль получила 2,5 миллиарда рублей на исполнение государственных полномочий. Эта сумма на 49% больше, чем в 2021 году.

Напомним, в Татарстане насчитывается порядка 2,1 тысячи единиц общественного транспорта, обслуживающих 801 регулярный маршрут. Износ автобусов, которые используются пять или более лет, составляет около 70%, а износ при 10 лет использования – 26%.

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