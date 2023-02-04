В МФЦ Татарстана выдача загранпаспортов с чипами возобновится в апреле

По словам Музафаровой, если человеку необходимо в срочном порядке выехать, есть возможность оформить паспорт старого образца. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане выдача загранпаспортов с чипами возобновится в апреле. Об этом сообщила директор МФЦ республики Ленара Музафарова.

По ее словам, временная приостановка выдачи паспортов не вызвала ажиотажа среди жителей. В случае, если человеку необходимо в срочном порядке выехать, есть возможность оформить паспорт старого образца.

Напомним, в Казани в отделах по вопросам миграции появились объявления о том, что временно прекращена выдача загранпаспортов нового образца, которые действуют 10 лет. Так, уже подавшим заявление на его получения рекомендуют отозвать его и получить документ старого образца, который рассчитан на 5 лет.

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