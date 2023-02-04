Казань отправила заявку РФС на проведение Суперкубка России по футболу 2023 года

Заявки на проведение игры за Суперкубок будут рассматриваться с учетом обозначенных критериев. Фото: Антон ПИКУС

Казань отправила заявку Российскому футбольному союзу на проведение Суперкубка России по футболу 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Так, местом проведения планирует выбрать "Ак Барс Арену". Там ранее принимали матчи Кубка конфедерации в 2017 году и чемпиона мира в 2018 году.

Кроме того, члены футбольного союза отметили, что для них важно, чтобы старт футбольного сезона был не рядовым матчем, а настоящим праздником для болельщиков и был коммерчески успешным. Прибыль по его итогам будет распределяться между РФС, РПЛ и клубам.

Отметим, заявки на проведение игры за Суперкубок будут рассматриваться с учетом обозначенных критериев, а решение о месте проведения матча будет принято исполкомом РФС.

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