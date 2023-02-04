В Татарстане обеспеченным жильем детям-сиротам направят единовременные выплаты

Размер выплат будет зависеть от нормы жилплощади, стоимости квадратного метра жилья и коэффициента инфляции. Фото: Даниил ОПАРИН

В Татарстане детям-сиротам и детям, оставшимся без попечительства, которым выделили жилое помещение размером меньше, чем это должно быть в соответствии с нормами, направят единовременные выплаты. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, предоставленное ребенку жилое помещение должно быть приватизировано. Также оно должно быть включено в перечень жилых помещений, собственники которых вправе обратиться за осуществлением единовременной выплаты.

Кроме того, размер выплат будет зависеть от нормы жилплощади, стоимости квадратного метра жилья и коэффициента инфляции. Средства на эти цели выделят из резервного фонда Кабмина региона.

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