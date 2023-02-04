В Татарстане за три года ремонт провели в 67 спортобъектах

В Татарстане в 2023 году по национальному проекту "Спорт-норма жизни" построят восемь новых спортивных объектов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Татарстане за 2020-2023 года отремонтировали 67 спортивных объектов. В том числе построили шесть крытых футбольных манежей, три универсальные спортивные площадки и одну лыжную базу. Также возвели ледовый дворец в Алексеевском районе, "умную" спортплощадку в Казани и шесть площадок для сдачи комплекса ГТО.

Напомним, в Татарстане в 2023 году по национальному проекту "Спорт-норма жизни" построят восемь новых спортивных объектов на 585,8 миллиона рублей. Это четыре футбольных манежа и четыре универсальных спортивных площадки.

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