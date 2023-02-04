В Татарстане заключены договоры на проведение капремонта по 130 многоквартирным домам

В 2023 году в программу вошли 716 домов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане заключены договоры на проведение капитального ремонта по 130 многоквартирным домам. Об этом на совещании в Доме правительства республики сообщил глава Минстроя региона Марат Айзатуллин.

По его словам, в 2023 году в программу вошли 716 домов. Из них по 46 объектам заключены договоры на выполнение строительно-монтажных работ, а в 84 многоквартирных домах должны быть заменены 219 лифтов.

Напомним, в 2023 году в Татарстане планируется построить пять новых школ. Они появятся в Казани, Набережных Челнах, Арском и Тукаевском районах.

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