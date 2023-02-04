Глава Татарстана поручил развивать потенциал аэропорта Бегишево

Минниханов отметил необходимость продолжения работ по развитию маршрутной сети и расширению географию полетов из региона. Фото: tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил развивать потенциал аэропорта Бегишево. Об этом он заявил на итоговой коллегии Минтранса республики.

По его словам, большие возможности открываются для аэропорта в связи со строительством нового автомобильного обхода Набережные Челны и Нижнекамска, а также имеющейся инфраструктуры Куйбышевской железной дороги. В связи с этим он отметил необходимость продолжения работ по развитию маршрутной сети и расширению географию полетов из региона.

Отметим, в 2023 году в "Бегишево" планируют завершить строительство нового аэровокзала и парковки перед въездом в аэропорт на 410 машиномест.

Напомним, в сентябре 2022 года в Татарстане завершили вторую очередь реконструкции аэропорта "Бегишево". Более того, Росавиацией было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

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