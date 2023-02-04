В Татарстане в 2023 году построят восемь новых спортобъектов на 585,8 миллиона рублей

Благодаря реализации нацпроекта за пять лет количество татарстанцев, систематически занимающихся спортом, выросло на 10%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане в 2023 году по национальному проекту "Спорт-норма жизни" построят восемь новых спортивных объектов на 585,8 миллиона рублей. Это четыре футбольных манежа и четыре универсальных спортивных площадки.

Благодаря реализации нацпроекта за пять лет количество татарстанцев, систематически занимающихся спортом, выросло на 10%. Их составляет 57,8% от общего количество жителей. В число лидеров по данному показателю вошли Арский, Алексеевский и Спасский районы.

Отметим, в 2022 году по республиканской программе строительства универсальных спортивных площадок построено шесть крытых футбольных манежей, три универсальные спортивные площадки и одна блочная модульная лыжная база.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram