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НовостиОбщество4 февраля 2023 7:31

В Татарстане в 2023 году построят восемь новых спортобъектов на 585,8 миллиона рублей

Работы будут проводиться по национальному проекту "Спорт-норма жизни"
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Благодаря реализации нацпроекта за пять лет количество татарстанцев, систематически занимающихся спортом, выросло на 10%.

Благодаря реализации нацпроекта за пять лет количество татарстанцев, систематически занимающихся спортом, выросло на 10%.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане в 2023 году по национальному проекту "Спорт-норма жизни" построят восемь новых спортивных объектов на 585,8 миллиона рублей. Это четыре футбольных манежа и четыре универсальных спортивных площадки.

Благодаря реализации нацпроекта за пять лет количество татарстанцев, систематически занимающихся спортом, выросло на 10%. Их составляет 57,8% от общего количество жителей. В число лидеров по данному показателю вошли Арский, Алексеевский и Спасский районы.

Отметим, в 2022 году по республиканской программе строительства универсальных спортивных площадок построено шесть крытых футбольных манежей, три универсальные спортивные площадки и одна блочная модульная лыжная база.

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