В Татарстане на реконструкцию цеха сборки Ту-214 выделят 112,8 миллиона рублей

Работы будут проводится на Казанском авиационном заводе имени Туполева. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане на реконструкцию цеха окончательной сборки самолетов Ту-214 выделят 112,8 миллиона рублей. Средства будут направлены из федерального бюджета. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документу, работы будут проводится на Казанском авиационном заводе имени Туполева. Целью реконструкции является создание современного производства Ту-214 СУС и его модификаций, а также отработка систем самолета. Все работы будут выполнены на авиазаводе без остановки производства.

Кроме того, основными задачами являются обеспечение одновременного размещения для реконструкции восьми самолетов Ту-214, техническое перевооружение цеха с внедрением контроля качества монтажа узлов, систем и агрегатов, обеспечение их современным контрольно-измерительным оборудованием, а также создание информационной системы управления конструкторской и технологической документацией.

Отметим, заявки на участие в тендере принимаются до 13 февраля. Работы должны быть выполнены в течение 330 дней с даты подписания контракта с подрядчиком.

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