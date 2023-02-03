Обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане экс-замглавы регионального подразделения ФСС обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, с февраля 2021 по январь 2022 года обвиняемый умышленно создал искусственные ограничения коммерческой организации в исполнении государственного контракта на поставку технических средств реабилитации для инвалидов. Кроме того, он поручил своим подчиненным подготовить решения об отклонении заявок той же фирмы на участие в двух электронных аукционах на поставку в 2022 году средств реабилитации, хотя та предложила наилучшие условия.

Свою вину обвиняемый не признал, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.