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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 15:12

С начала года в Казани в ДТП пострадали 15 детей

Всего в 2023 году произошло 13 аварий с участием несовершеннолетних
Рината СТРЕБКОВА
Одно из ДТП произошло минувшим вечером, пострадал 10-летний ребенок.

Одно из ДТП произошло минувшим вечером, пострадал 10-летний ребенок.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

С начала года в Казани произошло 13 аварий, в которых травмировались дети. Об этом сообщает пресс-служба отдела ГИБДД УМВД России по столице Татарстана. Отмечается, что в этих ДТП пострадали 15 несовершеннолетних.

Одна из аварий с пострадавшим ребенком произошла минувшим вечером на пересечении улиц Беломорской и Карагандинской. По предварительным данным, 54-летний водитель "Тойоты" превысил скорость и сбил перебегавшего дорогу 10-летнего мальчика. Потерпевшего госпитализировали с сотрясением головного мозга.

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